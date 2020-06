Tarte de morangos

Preparação

Coloque as farinhas num recipiente. Adicione o açúcar em pó e a manteiga (que deve estar bem fria) cortada em cubos pequenos.

Trabalhe a mistura com as pontas dos dedos, até obter uma espécie de areia.

Adicione a água, bem fria, e amasse até formar uma bola. Embrulhe com película aderente e leve ao frio durante 20 a 30 minutos.

Entretanto, prepare o recheio:

Corte os morangos em metades, adicione-lhes as framboesas ou igual quantidade em morangos, mirtilos ou amoras, o açúcar em pó, a Maizena e o vinho do Porto. Misture com uma colher de pau e deixe repousar durante cerca de 15 minutos.

Ligue o forno nos 180 ºC.

Estenda a massa e forre a base e laterais de uma tarteira com 20 cm de diâmetro, mas alta.

Pique o fundo com um garfo.

Adicione a mistura dos morangos, ajudando-se de uma colher, tendo o cuidado de que toda a forma fique preenchida.

Estenda a massa sobrante e corte-a em tiras com cerca de 15 mm de largura. Coloque as tiras de massa sobre os frutos, formando uma rede. Se tiver alguma massa sobraste, corte pequenas flores ou folhas e coloque-as sobre a tarte, em forma decorativa.

Pincele a parte superior com a clara de ovo e leve ao forno durante cerca de 35 minutos, até ficar dourada e estaladiça.

Na hora de servir, polvilhe com um pouco de açúcar em pó e acompanhe com uma bola de gelado ou chantilly.