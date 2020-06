Preparação

Base: triturar a bolacha, levar ao lume com a manteiga e o açúcar até que fique homogéneo. Forrar o fundo de uma tarteira (por exemplo, com fundo amovível) com a mistura. Reservar no frigorífico.

Creme: bater o leite condensado com as natas e o sumo dos limões até ficar um creme espesso. Verter na tarteira, decorar com a raspa de meio limão. Levar, no mínimo, três horas ao frigorífico antes de servir. Se conseguir esperar tanto tempo.