Tarte crua de manga e gengibre

Preparação

Coloque as pevides de abóbora e as castanhas-do-brasil num robô de cozinha e triture até ficarem picadas.

Adicione as tâmaras e o sal e triture novamente até os ingredientes ficarem todos picados e começarem a aglutinar. Experimente pressionar um bocado do preparado com o polegar e o indicador; se não colar continue.

Deite o preparado numa forma redonda, de fundo amovível, de 20 cm.

Use as costas de uma colher metálica para pressionar o preparado dos lados da forma ou estenda película aderente por cima e pressione com as mãos. Leve ao frigorífico enquanto faz o recheio.

Derreta o óleo de coco em banho-maria. Deixe repousar até derreter ou derreta por períodos curtos no micro-ondas, tendo o cuidado de não aquecer demasiado.

Corte as mangas ao meio e tire a polpa com uma colher para o liquidificador. Reduza a puré. Misture o óleo de coco e o gengibre em conserva e leve ao frigorífico até engrossar ligeiramente. Deite o recheio gelado sobre a crosta e congele durante duas horas até o recheio solidificar.

Tire colheradas da camada solidificada e espessa de creme de coco das latas para uma tigela. Descarte uma colher de sopa do líquido que ficou em cada lata e deite o restante na tigela. Adicione o xarope e bata com uma batedeira manual ate engrossar.

Para servir, espalhe o creme sobre o recheio de manga e coloque num prato. Polvilhe com o coco laminado e as pevides de abóbora.