Tabbouleh, um acompanhamento de sabor exótico

Preparação

Num tacho, colocar a água e uma pitada de sal, deixar ferver. Quando levantar fervura adicionar o bulgur e deixar cozer durante dez minutos.

Numa taça, colocar os tomates cortados em cubos, sem pele e grainhas. Adicionar o pepino descascado, sem as sementes, e cortado em cubos.

De seguida, temperar com sal, pimenta e azeite, adicionar a salsa e as folhas de hortelã picadas, regar com o sumo de limão e envolver muito bem. Reserve.

De seguida, escorrer o bulgur, passar por água fria para arrefecer e escorrer novamente muito bem a água.

Adicionar o bulgur à mistura do tomate e do pepino, envolver bem e retificar os temperos, se necessário.

Sirva o tabbouleh como uma simples salada ou a acompanhar carne grelhada.

Tabbouleh é uma receita do médio oriente constituída à base de Bulgur, tomate e pepino. Bulgur, não é massa nem arroz, é um cereal integral, muito rico a nível nutricional, utilizado na cozinha do médio oriente, indiana e mediterrânea.