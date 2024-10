Sopa de milho

Preparação

Puxe as folhas do talo de aipo e reserve-as. Pique o aipo e a cebola. Aqueça o azeite numa panela média em lume moderado. Adicione o aipo (não as folhas), a cebola e o tomilho. Mexa até que os vegetais comecem a dourar.

Polvilhe os vegetais com a farinha e mexa por mais alguns minutos. Adicione o leite, a batata e leve a ferver, mexendo frequentemente, de modo que a sopa não agarre à panela. Cozinhe até que as batatas estejam macias, o que deverá demorar cerca de dez minutos.

Enquanto isso, corte as folhas de aipo, corte as extremidades das cebolinhas e corte-as finamente. Quando as batatas estiverem macias (mas não desfeitas), adicione o milho, as cebolinhas e as folhas de aipo. Deixe levantar fervura de novo e depois sirva polvilhado com o cebolinho ou a salsa.