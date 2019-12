Preparação

Coloque num jarro largo e fundo os frutos (ex. maçã, frutos vermelhos, pera) já descascados e cortados. Verta parte do refrigerante gasoso, o açúcar, o vinho do Porto, o sumo de laranja e de limão. Deixe macerar no frigorífico um par de horas.

De seguida, adicione os paus de canela e o espumante.

Acabe de encher o jarro com a bebida gaseificada e o gelo.

Decore com a hortelã e as rodelas de limão.