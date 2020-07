Salada de pimento e beringela com molho de tomate

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC. Corte a beringela em pedaços de 2 cm e, os pimentos em pedaços espalhe-os e junte-os numa assadeira. Regue com duas colheres de sopa de azeite e leve ao forno durante uma a uma hora e um quarto, ou até amaciar e começar a caramelizar nas extremidades. Vire os legumes uma ou duas vezes durante a cozedura.

Enquanto assa, coloque o kamut numa caçarola pequena com a água e deixe ferver em lume brando. Tape e deixe cozer durante cerca de uma hora, ou ate o kamut ficar tenro e a água ser absorvida.

Perfure cada tomate com a ponta de uma faca e coloque numa tigela refrataria. Cubra com água a ferver e deixe repousar dois minutos ou até a pele se separar. Escorra, enxague com água fria e pele. Corte os tomates em quartos e, com uma colher de chá, tire os centros para uma tigela. Quando os legumes estiverem prontos, adicione os tomates e leve ao forno durante dez minutos.

Para fazer o molho, comprima a polpa de tomate através de um passador para uma tigela. Adicione o restante azeite, o alho, o vinagre de vinho, as anchovas e um pouco de sal e pimenta.

Deite os pimentos, as beringelas e os tomates numa saladeira e espalhe as azeitonas e o kamut. Adicione as folhas de manjericão e mexa a salada. Regue com o molho e sirva.