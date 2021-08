Salada de atum com molho de sésamo

Preparação

Tempere o atum de ambos os lados com sal e pimenta.

Toste as sementes de sésamo numa frigideira seca durante dois a três minutos e, depois, deite-as numa saladeira.

Aqueça uma colher de sopa de óleo de sésamo numa frigideira e salteie o atum durante um minuto de cada lado.

Deixe o atum cozinhar mais um pouco se pretender bem passado. Deixe arrefecer.

Coza a massa de soba em água a ferver durante cinco minutos. Escorra completamente com um passador.

Corte em juliana ou às rodelas o mais finas possível, as cenouras, a feijoca, o pimento e o aipo, com um robô de cozinha, um cortador ou um ralador com caixa. Misture as sementes de sésamo na massa.

Para fazer o tempero, misture o restante óleo, o gengibre, o alho, o sumo de lima, o mel, o molho de soja e o vinagre numa tigela à parte.

Para servir, fatie o atum finamente e disponha-o sobre a salada em pratos de servir. Deite colheradas do tempero por cima e sirva.