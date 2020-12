Rolo torcido de caramelo e noz

Preparação

Tempo de preparação: 3h15



Numa taça misture a manteiga sem sal e o queijo creme. Com uma batedeira misture até obter um creme suave.

Noutra taça junte as nozes, a canela, o sal e o Açúcar Moreno Intenso Sidul.

Barre uma das massas de pizza com a misture do queijo creme.

Polvilhe com a mistura do Açúcar Moreno Intenso Sidul.

Coloque a outra massa sobre a que barrou e pressione levemente com as mãos.

Corte a massa em cinco tiras, na mesma direção em que a dobrou.

Unte uma forma redonda com bastante manteiga e polvilhe com duas colheres de sopa de Açúcar Moreno Intenso Sidul.

Começando no centro da forma, enrole as tiras em hélice, pressionando as pontas umas nas outras para as unir.

Leve ao forno a pré-aquecido 180 ºC durante cerca de 30 minutos, ou até ficar dourada.

Para fazer a cobertura, junte todos os ingredientes num tacho, com exceção da baunilha e sal.

Leve a lume médio e deixe ferver, mexendo sempre, durante três a quatro minutos.

Retire do lume e junte a baunilha e o sal.

Cubra a massa de pizza com a calda e sirva morno.

Decore com nozes.

