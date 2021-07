Rolo de "queijo" de caju

Preparação

Esta receita prepara um rolo com aproximadamente 350 g.

Lavar e escorrer os cajus demolhados. Colocar os cajus e os restantes ingredientes do "queijo" num processador ou liquidificador de alta potência. Triturar até obter uma pasta espessa e homogénea.

Transferir a pasta para uma folha de papel vegetal e enrolar, formando um rolo bem apertado. Fechar as pontas do papel vegetal e colocar no frigorífico durante, pelo menos, uma hora. Depois de ganhar firmeza, pode ser fatiado e transferido para um recipiente hermético.

Deve ser conservado no frigorífico e consumido no prazo de uma semana.

Esta receita é parte integrante do livro "Vegan para a família".