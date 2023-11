Rolo de lentilhas com molho de tomate

Preparação

Triture, num robô de cozinha, os flocos de aveia até obter uma farinha e reserve. De seguida, triture as lentilhas cozidas, tendo o cuidado de reservar algumas para finalizar e dar corpo.

Coloque o puré de lentilhas numa taça e adicione a cebola picada e envolva com a farinha de aveia, juntamente com as ervas aromáticas picadas e escolhidas por si.

Tempere com noz-moscada e paprica, adicione as lentilhas inteiras, e volte a envolver tudo.

Num tabuleiro de forno, coloque o preparado sobre uma folha de papel de alumínio e recheie com espinafres. Enrole e leve ao forno, a 220 ºC, durante 20 minutos.

Enquanto o rolo cozinha no forno, comece a preparar o molho.

Em primeiro lugar, refogue a cebola picada e o alho-francês, cortado em rodelas, com o azeite e leve ao lume a refogar. Junte o alho picado, o tomate cortado em cubos e a cenoura em rodelas e envolva tudo muito bem. Por fim, adicione a polpa de tomate, a água da torneira e tempere com pimenta e orégãos.

Deixe apurar e, se preferir, pode triturar o preparado com a ajuda de uma varinha mágica, para que fique mais homogéneo.

Sirva o rolo com o molho de tomate por cima e salpicado com as sementes a gosto.