Rolinhos de pão e canela

Preparação

Num copo, junte o fermento com o açúcar e a água, misture com um garfo e deixe repousar uns minutos.

Num recipiente, misture as farinhas com o sal, faça um buraco no meio e junte a água. Vá mexendo com um garfo em movimentos circulares até incorporar a água toda. Depois deite a massa sobre uma superfície de trabalho limpa. Polvilhe as mãos com farinha e amasse energicamente durante dez minutos.

Coloque a bola de massa numa taça grande, polvilhe com farinha e tape com película aderente durante 30 minutos, num local quente e sem correntes de ar. A massa vai dobrar de volume.

Pegue em metade dessa quantidade de massa e estique com a ajuda do rolo da massa, em forma retangular e com uma espessura de 2 cm.

Polvilhe com açúcar, canela, e os frutos secos. Enrole a partir da parte mais comprida e com cuidado corte seis a oito rolinhos.

Coloque-os verticalmente numa forma revestida com papel vegetal (redonda ou quadrada). Tape a forma com um pano e deixe-os repousar pelo menos mais 30 minutos (pode guardar no frigorífico de um dia para o outro.

Na altura de os fazer, pré-aqueça o forno a 200 ºC e deixe os rolinhos cozerem 30 minutos mais ou menos.

Retire do forno e deixe cair um fio de mel por cima. Sirva com um café.