Ratatouille com broa, queijo e azeitona

Preparação

Comece por cortar com a mesma espessura a curgete, o pimentão e a beringela e tempere-os com sal e pimenta.

Numa frigideira, coloque o azeite, grelhe as rodelas dos vegetais e reserve (coloque poucas rodelas na frigideira de cada vez, para facilitar o processo).

Faça um refogado com a cebola, tomate pelado, alho, azeite e vinho do Porto e espere até que os elementos se unam e reserve.

Numa tarteira, cubra o fundo com o refogado preparado e comece a montar a disposição do prato, intercalando as rodelas dos vegetais, grelhadas previamente, na extremidade do recipiente.

Desfaça a broa de milho doce e misture com azeite e azeitonas pretas, de seguida, coloque no centro da tarteira com pedaços de queijo feta.

Tempere com um fio de azeite, pimenta preta e polvilhe com broa extra por cima.

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno a 200 °C, durante 20 minutos.