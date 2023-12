Rabanada com tempo

Preparação

Esta receita prepara 10 rabanadas.

Cortar o pão em fatias (grossura de dois dedos). O ideal será deixar o pão secar de um dia para o outro.

Separadamente, misturar num recipiente o leite, o açúcar, a canela e as duas gemas de ovo e reservar.

Para o caramelo salgado:

Juntar 1 l de água e ½ kg de açúcar. Deixar ferver e quando o açúcar adquirir uma tonalidade âmbar (dourado), retirar do lume. Juntar a manteiga e mexer bem e de seguida juntar as natas e misturar. No final juntar 5 g de flor de sal.

Para a mousse:

Misturar a gema de ovo com o açúcar num recipiente. Depois de dissolver o açúcar, colocar o leite condensado, misturar e reservar.

Numa taça separada, bater as natas. Depois de ficar com a consistência desejada (chantilly), juntar as folhas de gelatina previamente demolhadas. Juntar o este preparado ao anterior e envolver. No final, adicionamos a aguardente envolvemos todos os ingredientes até ficar uma mistura homogénea e levamos ao frio durante cerca de 30 minutos.

Demolhar o pão no primeiro preparado atá as fatias de pão ficarem moles e reservar. Numa frigideira, com uma noz de manteiga, corar dos dois lados o pão.

Para servir, colocar a fatia de pão dourada num prato, cobrir com o caramelo salgado e decorar com a mousse ao lado.

Esta receita é da autoria do chef Hugo Guerra do restaurante Lobo Mau.