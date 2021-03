Rabanada, café e maçã

Preparação

Rabanada: misturar leite, natas, gema, raspa de limão e canela em pó numa taça.

Aparar as fatias do pão e cortar ao meio. Demolhar as fatias do brioche no preparado do leite três minutos de cada lado, escorrer o excesso e passar por açúcar.

Colocar uma frigideira com manteiga e caramelizar de todos os lados, e se necessário, para a manteiga não saturar, juntar mais um pouco de manteiga.

Mousse de café: colocar o leite a ferver e dissolver o café no leite.

Misturar numa taça o açúcar, a Maizena e as gemas, adicionar o leite a ferver e levar o preparado ao lume a cozer. Retirar o creme e levar a arrefecer.

Quando o creme tiver bem frio, envolver o mesmo com as natas batidas, temperar com flor de sal, e levar ao frio durante uma hora.

Maçã: descascar a maçã e cortar em pequenos cubos.

Numa frigideira, colocar o caramelo, deixar aquecer bem, e misturar a maçã e, por fim, a manteiga.

Deixar arrefecer.

Empratamento: colocar a rabanada no prato e, em cima da rabanada, no centro, pôr a maçã.

Colocar a mousse de café dentro de um saco pasteleiro e decorar a rabanada com a mousse e, no momento de servir, polvilhar a mousse com um pouco de flor de sal.