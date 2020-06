Pudins de chia com mirtilos (sem forno ou fogão)

Preparação

Coloque os iogurtes numa taça.

Adicione as sementes de chia e envolva bem.

Leve ao frio durante cerca de meia hora.

Misture, distribua por taças ou frascos de vidro e leve novamente ao frio, durante cerca de duas horas.

Distribua o doce pelas taças/frascos e leve novamente ao frio até ao momento de servir.

No momento de servir, complete com alguns mirtilos frescos ou congelados e decore com folhas de hortelã.