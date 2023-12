Polvo salteado com ervas e alho-francês 

Preparação

Corte o polvo já previamente cozido aos cubos.

Retire as sementes dos pimentos mini e corte-os finamente, juntamente com os filetes de anchovas.

Numa frigideira, deite o azeite e leve a lume médio. Quando estiver aquecido, junte o alho-francês laminado. Salteie até ficar com um aspeto dourado e crocante. Retire e escorra sobre papel absorvente.

Na mesma frigideira, junte a cebola com o dente de alho. Refogue e acrescente os pimentos e o polvo. Envolva e adicione as anchovas picadas. Regue com o sumo e a raspa do limão e tempere com sal e pimenta.

Sirva com folhas de orégãos e tomilho fresco.

Esta receita é da autoria do chef Chakall.