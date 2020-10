Pizza Halloween, os mais pequenos adoram-na

Preparação

Aqueça o forno a 200 °C.

Desenrole a massa e sem retirar o papel de cozedura, coloque diretamente no tabuleiro do forno.

Espalhe o molho de tomate, quantidade a gosto, por cima adicione a cebola roxa e o bacon às tiras, tempere com pimenta moída. Acrescente o queijo mozzarella ralado e os orégãos.

Com as azeitonas pretas faça pequenas aranhas: disponha azeitonas inteiras na pizza e corte algumas metades, depois pequenas tiras para formar as patas.

Leve a piza ao forno durante 10 a 15 minutos.

Passado esse tempo, retire a pizza do forno e adicione a mozzarella bufala em fatias, disponha-as por cima da piza, adicione os grãos de pimenta preta para formar os olhos dos fantasmas.

Leve a piza novamente ao forno, quatro a cinco minutos, para que a mozzarella amoleça um pouco.

Sirva a piza Halloween bem quente.