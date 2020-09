Pipocas de faláfel

Preparação

Descasque a cebola e o alho. Escorra e passe por água o grão‑de‑bico e deite‑o para dentro da tigela forrada com o pano de cozinha.

Limpe bem o grão para remover o máximo de humidade que conseguir.

Coloque a cebola, o alho e o grão no robô de cozinha. Adicione 100 g de farinha, os coentros, a salsa, a harissa, os cominhos, uma colher de chá de sal e ½ colher de chá de pimenta.

Corte o limão ao meio e esprema o sumo para dentro da mistura, apanhando eventuais caroços com a outra mão.

Triture até obter uma pasta não muito pegajosa (se parecer demasiado molhada, junte mais uma ou duas colheres de sopa de farinha).

Com as mãos ligeiramente enfarinhadas, tire colheres de chá da mistura e faça‑as rolar para formar bolas com 2 cm, mais ou menos o tamanho de berlindes grandes.

Coloque as migalhas de panko numa tigela. Ponha a restante farinha, o leite de origem vegetal e o sal e a pimenta que sobraram noutra tigela, e misture até obter uma massa espessa e cremosa.

Mergulhe duas ou três bolas na massa de cada vez, retire o excesso e transfira para a tigela do pão ralado, envolvendo‑as até estarem completamente revestidas.

Repita até todas as bolas estarem cobertas.

Deite o óleo vegetal no tacho grande e fundo por forma a que não cubra mais de 2/3 da altura do tacho. Coloque o tacho sobre lume médio.

Quando colocar um pequeno pedaço de pão no tacho e ele ficar dourado após 60 segundos, o óleo está pronto para começar

Frite dez faláfel de cada vez, durante três a quatro minutos e depois vire‑os e frite durante mais três minutos, até estarem bem dourados e estaladiços.

Retire do tacho com uma escumadeira e coloque sobre o papel de cozinha para retirar o excesso de óleo.

Sirva com húmus.