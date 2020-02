Pernas de frango com laranja e cominhos

Preparação

Abrir um saco de plástico (ex. saco de congelação) e colocar todos os ingredientes do tempero lá dentro.

Juntar as pernas de frango e fechar o saco com a ajuda de umas molas (as da roupa servem!). Agitar bem para cobrir toda a carne. Guardar no frigorífico.

Aquecer o forno a 180-200 ºC. Colocar uma cebola partida em meias luas no fundo de um tabuleiro e por cima colocar as pernas de frango, reservando o molho no saco. Levar ao forno bem quente cerca de 10 a 15 minutos.

Quando a pele começar a dourar, virar as pernas e juntar o molho reservado. Levar ao forno novamente. Virar passados mais dez minutos. Nos últimos cinco minutos ligar o grill e deixar bem douradinhas.

Acompanhar com rodelas de laranja, arroz e salada.