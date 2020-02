Peras assadas com Vinho do Porto

Preparação

Lave bem as peras e retire-lhes a parte central com um descaroçador, golpeie ligeiramente a pele com uma faca.

Coloque as peras num tabuleiro de forno, introduza o pau de canela no centro de cada pera e um pouco de açúcar, quantidade a gosto.

Regue com o sumo de laranja e um cálice de vinho do Porto.

Leve ao forno, previamente aquecido a 170 ºC, durante 30-40 minutos até ficarem bem assadas.