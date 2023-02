Pão enrolado com ovos cozidos, vegetais e frango

Preparação

Amasse a farinha de centeio com a de trigo integral, a levedura, o sal, uma colher de sopa de azeite e o caldo aromático. Deixe levedar cerca de 45 minutos.

Aproveite os peitos de frango de outra receita e desfie. Junte aos ovos cozidos e às folhas de espinafre, temperando com a noz-moscada.

Estenda a massa e recheie com o frango, o ovo e os espinafres e enrole como se fosse uma torta. Pincele com uma colher de sopa de azeite e polvilhe com tomilho limão. Leve ao forno a 220 ⁰C durante 35 minutos.

Sirva como entrada ou como lanche.

Dica do chef: como em todas as receitas de aproveitamento, pode sempre substituir o frango por outra carne ou peixe que tenham sobrado de uma refeição recente.