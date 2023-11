Pão de banana e Nutella sem farinha

Preparação

Ponha todos os ingredientes dentro de um liquidificador e ligue no máximo até ficar com uma massa cremosa. Espalhe a massa por uma forma de pão com 23 cm por 13 cm, untada com azeite ou spray de cozinha, e leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante 50 a 55 minutos.

Quando espetar um palito no pão e ele sair limpo, é sinal de que está pronto.

Deixe arrefecer e coma simples ou com manteiga de amendoim espalhada por cima.