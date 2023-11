Panquecas de banana e aveia com chocolate preto

Estas panquecas de banana e aveia levam uma fabulosa combinação de cacau e chocolate preto, que lhes dão uma cor e um sabor únicos. É quase como trincar uma tablete de chocolate com a consistência de uma almofada de penas. Uma receita a partir do livro do Casal Mistério, "10 Anos - 70 Receitas e 20 Novas Dicas".