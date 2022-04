Panquecas aros de maçã da Frau Glória

Preparação

Bater os ovos com a farinha de aveia e a canela. A massa deve ficar com uma consistência algo espessa. Retirar o caroço das maçãs e fatiar com uma espessura intermédia (nem muito grossas nem muito finas).

Mergulhar cada aro de maçã na massa das panquecas e cozinhar de ambos os lados numa frigideira antiaderente.

Servir com xarope de agave ou mel.

A receita em vídeo pode ser acompanhada aqui.