Pães de coelhos da Páscoa

Preparação

Tempo de preparação: 1h45

Coloque o leite e o fermento no copo do robô de cozinha e programe 2 min. / 37º/ velocidade 2.

Acrescente a farinha, o ovo, a manteiga, o açúcar amarelo e o sal. Programe 2 min/ função espiga.

Transfira para uma taça grande, tape com um pano e deixe fermentar durante uma hora.

Numa superfície enfarinhada, corte a massa em seis pedaços iguais com cerca de 90 g, seis pedaços com 50 g e outros seis com cerca de 15 g. Servirão para fazer o corpo, cabeça e cauda dos coelhos

Estique os rolos maiores em forma de salsicha e enrole em caracol, deixando uma ponta para os pés. Coloque num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal.

Estique os pedaços de 50 g de forma retangular e coloque na zona da cabeça. Faça um corte ao meio para fazer as orelhas.

Misture a gema de um ovo e os 20 g de leite e use para colar as duas peças.

Forme bolinhas com os pedaços mais pequenos e coloque na zona da cauda.

Volte a pincelar com gema de ovo e decore com as passas.

Deixe levedar durante 45 minutos e leve ao forno pré-aquecido a 200 ºC durante 20 minutos.

Deixe arrefecer e sirva.

