Mousse de caramelo com praliné

Preparação

Na Bimby:

Em dois recipientes, separe as claras das gemas.

No copo da Bimby, coloque a borboleta, introduza as claras e uma pitada de sal, programe 5 min/ vel 3 ½. Reserve.

Retire a borboleta e sem lavar o copo, deite o leite condensado cozido, as gemas e programe 5 seg/ vel 3.

Retire e envolva delicadamente às claras reservadas com a ajuda de uma vara de arames.

Coloque nos copos ou em taças e leve ao frigorífico.

Entretanto prepare o praliné, coloque o açúcar e a água numa frigideira antiaderente, em lume brando. Quando o açúcar estiver derretido, adicione o miolo de noz e envolva até ficar caramelizado. Numa bancada, estenda uma folha de papel vegetal, espalhe o praliné e deixe arrefecer.

Retire com a ajuda de uma espátula, coloque no copo da Bimby pedaços de praliné e programe 7 seg/ vel 6. Se preferir não utilizar a Bimby pode partir em pedacinhos, com a ajuda de uma faca. Reserve.

Sirva a mousse de caramelo decorada com praliné de noz.