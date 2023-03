Mini tartes de limão numa versão mais saudável

Preparação

Pré-aqueça o forno a 160 °C e prepare seis forminhas de tarte untando-as com óleo de coco ou uma forma grande de fundo amovível com cerca de 18 cm e forrada com papel vegetal.

Comece por fazer a massa colocando no processador as amêndoas e triturando bem.

Adicione o mel, o óleo de coco e o sal e processe mais um pouco.

Coloque a base nas formas e calque bem com os dedos. Leve ao forno durante cerca de oito minutos e reserve.

Entretanto, coloque todos os ingredientes do recheio no processador e bata bem.

Deite o recheio nas formas e leve novamente ao forno por mais 25 a 30 minutos.

Deixe-os arrefecer totalmente, leve-as ao frigorífico e na altura de servir decore com um pouco de iogurte grego natural.