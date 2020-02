Lulas em molho cremoso de açafrão no micro-ondas

Preparação

Lave bem as lulas e retire o seu interior (pode, em alternativa, comprar lulas já limpas).

Com uma faca corte ao meio cada lula e guarde também os tentáculos. Coloque tudo num pirex de ir ao forno e regue com o azeite, o molho de soja, o mel, o gengibre ralado e o alho picado. Deixe na marinada por umas horas.

Leve depois ao micro-ondas na temperatura máxima cerca de quatro a cinco minutos, sendo que a meio do tempo deve mexer.

Finalmente junte a mistura de bechamel com o açafrão envolvendo-o bem nas lulas e leve de novo ao micro-ondas na mesma potência, por mais três minutos ou até a mistura ferver e engrossar.

Sirva as lulas polvilhadas com as sementes de sésamo e acompanhe com os couscous.