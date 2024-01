Lombo de porco com morcela e maçã

Preparação

Aqueça previamente o forno a 200 °C. Seque e tempere generosamente o lombo de porco.

Aqueça o azeite numa frigideira de fundo espesso e frite a salva durante um minuto. Retire a salva da frigideira e reserve. Frite o lombo uniformemente na frigideira até ficar tostada. Transfira-o para uma assadeira e leve ao forno durante dez minutos. Reserve a frigideira enquanto assa a carne.

Retire o lombo de porco do forno e deixe repousar durante dez minutos, tapado com folha de alumínio para manter o calor. Fatie a carne e disponha numa travessa.

Entretanto, leve a frigideira de novo ao lume e frite as maçãs e a morcela, para assim as maçãs caramelizarem e a morcela fritar. Ponha-as na travessa com a carne e as folhas de salva. Deite o vinho na frigideira e raspe os sedimentos envolvendo-os no molho. Assim que a redução ficar xaroposa, deite por cima das carnes e das maçãs e sirva imediatamente.