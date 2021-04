Les Canistrelli

Preparação

Esta receita produz 35 biscoitos.

Corte as azeitonas em pedaços e coloque num recipiente.

Acrescente a farinha, o fermento de padeiro, o açúcar, o sal e a pimenta, envolva bem todos os ingredientes.

De seguida, adicione o vinho branco e o azeite. Envolva novamente, com as mãos, até que todos os ingredientes estejam bem misturados, a massa fica com aspeto areoso.

Com as mãos, forme pequenas bolas, achatando um pouco o centro.

Disponha as bolas num tabuleiro de forno, previamente forrado com papel vegetal.

Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 15 minutos.