Karaage Chicken, uma saborosa entrada oriental

Preparação

Corte a carne já desossada.

Pique o alho e o gengibre. Reserve.

Parta o ovo numa taça e bata. Separe em dois.

Adicione numa bowl o alho, gengibre, sake, sake mirim, molho de soja, sal, pimenta e metade do ovo. Misture tudo.

Acrescente o frango e deixe marinar durante uma hora.

Coloque numa outra bowl o amido de milho e a água. Misture com as mãos até ficar com textura granulada.

Aqueça o óleo numa panela funda a 160 ºC.

Passe a carne marinada na metade de ovo reservada e na mistura de amido de milho.

Frite o frango no óleo durante dois minutos. Retire da frigideira. Repita o processo fritando pela segunda vez, outros dois minutos.

Sirva ainda quente com maionese de limão.