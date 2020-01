Hambúrgueres com queijo curado em bolo do caco

Preparação

Corte a cebola em meias luas e leve ao lume, numa frigideira, juntamente com a manteiga, até ficar transparente. Adicione o mel e deixe caramelizar. Reserve.

Molde a carne picada, de forma a obter quatro bolas. Espalme, com as palmas das mãos, dando o formato de hambúrguer.

Aqueça um grelhador, coloque os hambúrgueres e deixe cozinhar durante uns três minutos. Dê a volta, tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar ao seu gosto; três a quatro minutos serão suficientes.

Abra os bolos do caco ao meio e barre com a maionese, previamente misturada com o alho em pó.

Coloque um pouco de rúcula ou agriões; coloque por cima um hambúrguer, seguido de uma generosa porção de cebola caramelizada e termine com os queijos fatiados (ex. da marca Tété).

Tape com a outra metade do bolo do caco, também barrada com a maionese de alho, e desfrute!

Prepare os seus próprios bolos do caco, seguindo esta receita.