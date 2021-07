Preparação

Comece por preparar o lemon curd, levando todos os ingredientes ao lume num tacho, mexendo, até engrossar. Retire e leve ao frio num recipiente tapado com película aderente.

Misture as natas, a raspa de um limão e o sumo de dois limões numa taça.

À parte, bata ligeiramente as gemas.

Coloque o leite num tacho e leve ao lume, juntamente com o açúcar, até levantar fervura. Verta, cuidadosamente e sem parar de mexer, o leite sobre as gemas. Coloque tudo novamente no tacho e leve ao lume, sem parar de mexer, até engrossar. Coe este creme sobre a mistura de natas e limão e envolva bem.

Leve ao frio durante cerca de três horas, até ter arrefecido completamente.

Transfira o creme para a cuba da máquina de gelados e siga as instruções do fabricante. Por norma, 30 minutos serão suficientes.

Num recipiente limpo, alterne camadas do gelado de limão, de mascarpone e de lemon curd.

Leve ao congelador durante duas a três horas e retire cerca de dez minutos antes de servir.

Notas: coloque a cuba da máquina de gelados no congelador 24 horas antes da sua utilização. Retire o gelado do congelador cerca de dez minutos antes de servir. Sirva com alguns merengues partidos.