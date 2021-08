Gelado de baunilha com frutos silvestres

Preparação

Coloque num recipiente 100 ml de leite, as gemas, o açúcar e a Maizena. Triture com a varinha mágica e reserve.

Leve o restante leite ao lume, num tacho, juntamente com as sementes raspadas da vagem de baunilha.

Assim que ferver, e sem parar de mexer, verta o leite sobre a mistura de gemas. Coloque novamente no tacho e leve ao lume, sem parar de mexer, até engrossar.

Retire o creme obtido para um recipiente grande. Alise e tape com película aderente. A película deve ficar aderida à superfície do creme, de modo a evitar a criação de uma película. Leve ao frio até arrefecer completamente, durante umas três horas.

À parte, bata as natas e, assim que começarem a ficar consistentes, adicione o creme já frio.

Verta metade do preparado numa forma para bolo inglês ou noutro recipiente forrado com papel vegetal.

Disponha colheradas do doce de frutos silvestres e cubra com o creme restante. Tape com película aderente e leve ao congelador.

Mexa o gelado com a ajuda de uma espátula fina ou faca, de meia em meia hora, para evitar que se formem cristais de gelo, durante as primeiras três horas. Depois, deixe congelar completamente.

Retire o gelado do congelador cinco minutos antes de servir.

Notas: adicione fruta fresca cortada em pedaços pequenos ao gelado. Regue o gelado com puré de fruta ou um pouco de doce.