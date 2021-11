Fofos com creme de pasteleiro

Preparação

Creme de pasteleiro: num tacho, levar ao lume a casca de limão e o leite até ferver. Misturar numa taça o ovo, as gemas, o açúcar e a farinha. Coar o leite e juntar aos poucos, mexendo sempre. Levar ao lume até engrossar, sempre a mexer. Colocar numa taça para arrefecer.

Massa: bater as gemas, os ovos e o açúcar até ficar um creme fofo e esbranquiçado. Juntar a farinha peneirada e misturar delicadamente. Verter num tabuleiro untado com manteiga e forrado com papel vegetal também untado. Levar ao forno, pré-aquecido a 175 ºC, durante nove minutos.

Desenformar morno sobre uma folha de papel vegetal polvilhada com açúcar em pó, retirar o papel que foi ao forno, cortar a massa em quadrados iguais, barrar com o creme de pasteleiro e dobrar. Polvilhar com açúcar em pó e servir com framboesas frescas.