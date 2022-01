Empadinhas de frango assado na taça

Preparação

Aqueça o forno a 180 ºC. Ponha a batata e as cenouras numa caçarola média com água. Quando levantar fervura, baixe o lume e coza os vegetais durante cinco a dez minutos, até estarem cozidos mas não demasiadamente. Retire do lume, escorra e reserve.

Numa caçarola média, derreta a manteiga com o cubo de caldo de galinha. Use uma colher de pau para ir desfazendo o cubo. Quando a manteiga já estiver derretida e a mistura homogénea polvilhe com a farinha, mexendo até formar uma pasta igualmente homogénea. Deixe cozer em lume brando durante um minuto. Retire da chama e regue com o leite, mexendo constantemente.

Quando tudo estiver bem misturado, deixe cozer em lume médio/baixo durante dez minutos, até o molho engrossar. Retire do lume. Junte ao molho os vegetais cozidos, as ervilhas congeladas e o frango. Tempere com pimenta.

Unte uma tarteira com 22 cm e deite a mistura de frango. Humedeça os bordos da tarteira com leite ou água. Cubra a mistura de frango com a massa, pressionando as bordas para selar. Decore a tarte. Faça quatro a seis golpes para deixar sair o vapor e pincele com um ovo levemente batido. Leve ao forno durante 30 minutos ou até o recheio estar quente e a massa dourada. Tolera até três dias no frigorífico.

Para fazer empadões individuais, unte ligeiramente seis forminhas de porcelana com 7,5 cm e encha cada uma com ½ chávena de recheio de frango. Estenda a massa com 1,5 cm de espessura e corte círculos com 7,5 cm de diâmetro. Tape as forminhas com os círculos de massa. Pincele com um ovo ligeiramente batido e faça um ou dois golpes para deixar sair o vapor.