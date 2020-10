Doce de tomate

Preparação

Coloque uma panela com água ao lume. Entretanto, ajudando-se de uma faca bem afiada, faça um corte em cruz na pele de cada tomate.

Assim que a água ferver, coloque os tomates, deixe levantar fervura novamente e retire para um recipiente grande com água gelada. É agora que a magia acontece, os tomates descascam-se sozinhos.

Corte os tomates em metades ou em quartos e esprema para extrair parte do sumo. Corte em pedaços grandes.

Pese o tomate já escorrido e coloque numa panela.

Adicione igual quantidade de açúcar, ou seja, se obtiver 1 kg de tomate já sem pele e ligeiramente escorrido, deverá adicionar 1 kg de açúcar.

Adicione a parte amarela da casca do limão e o pau de canela.

Leve a fogo médio. Vá mexendo de vez em quando. O doce irá demorar cerca de uma hora e meia e duas horas até apurar.

O truque que utilizo para saber se o doce já está pronto é passar-lhe uma colher de sopa. Se o doce ficar ligeiramente agarrado à parte de trás da colher, está pronto. Tenha em conta que este doce espessa bastante quando frio, pelo que não deve esperar que engrosse demasiado, caso contrário irá cristalizar.

Retire a casca do limão e o pau de canela e distribua por frascos previamente esterilizados, feche e armazene num local fresco e seco.

Nota: para este doce, prefiro variedades de tomate mais "carnudas", como o coração de boi. Para esterilizar os frascos, coloque-os juntamente com as tampas numa panela grande. Cubra com água e leve ao fogo. Deixe ferver durante alguns minutos. Retire-os da panela com a ajuda de uma pinça (evite o contacto com as mãos, pois poderíamos contaminá-los e deitar todo o trabalho a perder, ou então utilize luvas).

Encha com o doce/conserva deixando apenas cerca de 1/2 cm do bordo, tape de imediato e deixe arrefecer completamente com a tampa voltada para baixo.