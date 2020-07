Doce de ameixa e White Porto

Preparação

Retire o caroço às ameixas e corte em quartos. Num recipiente coloque as ameixas, três colheres (sopa) do açúcar e regue com o cálice de Porto. Deixe macerar durante uma hora.

De seguida, no copo da Bimby coloque a mistura das ameixas com o Porto, acrescente raspa de limão, ½ sumo de limão, o restante açúcar e cozinhe 45 min/ 120ºC/ vel 1. Coloque o cesto sobre a tampa em vez do copo para evitar salpicos.

Verifique a consistência do doce. Retire para frascos com tampa hermética, previamente esterilizados e feche de imediato.

Vire os frascos ao contrário, durante dez minutos.

Guarde num local fresco e seco.