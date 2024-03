Preparação

Descasque e pique o alho.

Pré-coza o linguini, al dente.

Corte o tomate cherry em metades.

Corte a curgete em duas metades e retire-lhe as sementes. Cubra a curgete com os pedaços de frango assado, o alho e o tomate cherry. Leve ao forno pré-aquecido, a 180 ºC durante 15 minutos. Salteie o linguini num fio de azeite, alho e pesto. Tempere com pimenta preta e manjericão.