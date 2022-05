Couves-de-bruxelas caramelizadas

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Lave bem as couves, corte a base e retire as folhas que possam estar estragadas. Corte cada uma ao meio, no sentido longitudinal.

Coloque as couves numa travessa de ir ao forno e reserve.

Coloque o vinagre, o azeite, o mel, a mostarda, o sal e a pimenta numa tigela e misture muito bem, com a ajuda de uma vara de arames.

Regue as couves com o molho preparado no passo anterior. Utilize as mãos para cobrir bem as couves com o molho.

Leve ao forno, cerca de 25 a 30 minutos, até as couves ficarem tenras e caramelizadas.

Dica do chefe: estas couves servem de acompanhamento para pratos de carne ou peixe, ou até para enriquecer algumas saladas. Ficam muito saborosas com queijo ralado, ou com sementes, para dar um toque crocante.

Dica do nutricionista: as couves-de-bruxelas são vegetais muito nutritivos. Contém alto teor de proteína, fibra, folato e vitaminas C. De facto, uma chávena de couves-de-bruxelas (cerca de 88 g) fornece 130% da dose diária recomendada de vitamina C, que contribui para o normal funcionamento dos sistemas nervoso e imunitário e redução do cansaço e fadiga.

Esta hortícola contém ainda na sua composição flavonóides, e outros fitonutrientes com forte poder antioxidante, como o beta caroteno, a auteína e a zeaxantina, que ajudam o organismo a neutralizar radicais livres.