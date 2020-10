Chili vegetariano com milho doce e lentilhas

Preparação

Num tacho que leva a lume médio, refogar em azeite a cebola cortada às rodelas e os alhos finamente picados.

Quando a cebola se apresentar translúcida, juntar a curgete cortada em cubos miúdos (pode manter a casca) e deixar refogar por um ou dois minutos.

Juntar ao refogado os tomates cortados em cubos e a polpa de tomate. Mexer para unir todos os ingredientes.

Temperar com sal, pimenta-preta moída na hora e a malagueta finamente picada. Deixar apurar em lume baixo por 20 minutos. Adicionar, então, as lentilhas e o milho doce, envolver no preparado e servir polvilhado com coentros frescos picados.

Sugestão de acompanhamento: arroz basmati ou nachos.

Avaliação nutricional em g e por dose:

Proteína - 11,4

Lípidos - 9,4

Hidratos de carbono - 28,6

Valor energético - 245 Kcal

