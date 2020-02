Cheesecake de laranja

Preparação

Ligue o forno nos 160 ºC.

Forre a base de uma forma com fundo amovível de 16 cm de diâmetro com papel vegetal. Reserve.

Triture as bolachas no robô de cozinha. Adicione a manteiga derretida e misture.

Forre, com a mistura de bolachas e manteiga o fundo da forma. Faça pressão com as mãos de forma a obter uma camada compacta. Leve ao frio.

Numa taça, bata os ovos com o açúcar até obter um creme fofo esbranquiçado.

Adicione o requeijão, ligeiramente esfarelado, o iogurte e a raspa da casca de laranja. Bata bem.

Adicione a farinha e bata mais um pouco.

Verta o creme na forma e leve ao forno durante cerca de 50 minutos. Evite abrir a porta do forno durante a cozedura.

Para saber se está cozido, espete uma faca bem afiada, que deverá sair sem restos da massa.

Desligue o forno e deixe arrefecer completamente o cheesecake no interior. Depois, reserve no frigorífico durante pelo menos duas a três horas.

Cubra com as natas batidas e o doce de laranja.

Decore com alguns frutos.