Cheesecake de abacate e caramelo

Preparação

Tempo de preparação: 45 minutos + tempo de frio

Prepare a base: triture as bolachas e reserve um pouco para a decoração no final. Junte a manteiga derretida, bem como o Açúcar Mascavado Sidul e a raspa de limão, e misture bem. Forre o fundo de uma forma de aro removível (cerca de 22 de diâmetro) com este preparado e reserve no frio.

Prepare o recheio: demolhe as folhas de gelatina em água fria. Bata as natas em chantili e reserve. Descasque os abacates, retire-lhes o caroço e corte a polpa em pedaços. Triture o queijo juntamente com o abacate, o Açúcar Areado Amarelo Sidul e um pouco de sumo de limão.

Escorra as folhas de gelatina e derreta-as em banho-maria ou no micro-ondas, sem deixar ferver. Junte ao preparado anterior, em fio e mexendo sempre. Adicione o chantili, envolva e deite na forma sobre a base de bolacha. Leve ao frio até solidificar.

Quando o cheesecake estiver quase solidificado, prepare o caramelo: coloque o Açúcar Areado Amarelo Sidul num tacho e molhe-o com a água. Leve ao lume e deixe ferver até caramelizar. Acrescente as natas, mexa, retire do lume e deixe amornar.

Desenforme o cheesecake sobre um prato de servir e regue-o com o caramelo, deixando escorrer pelas laterais. Decore com a bolacha triturada que reservou e sirva bem fresco.

Mais receitas para um doce Natal com a Sidul AQUI