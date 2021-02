Cascas de laranja cristalizadas com chocolate

Preparação

Lave bem as cascas com água quente.

Se só tiver as cascas, remova a parte branca. Se tem a laranja inteira, corte a parte exterior da casca em tiras com um descascador.

Corte as cascas em tiras finas e transfira-as para uma panela com dois copos de água. Deixe ferver durante cinco minutos.

Coe e repita.

Numa panela pequena, dissolva o açúcar em água, adicione as cascas e deixe cozinhar em lume brando durante 45 minutos.

Disponha as cascas numa prateleira metálica ou outra superfície onde possam arrefecer e o xarope possa escorrer.

Corte o chocolate em pedaços pequenos. A quantidade depende se quer cobrir apenas metade das cascas (50 gramas) ou completamente (90 gramas).

Coloque-o numa taça de vidro com uma colher de sopa de óleo e derreta-o o no micro-ondas. Retire e mexa de 30 em 30 segundos até estar derretido.

Com um garfo, mergulhe as cascas no chocolate e coloque-as em papel vegetal ou papel de alumínio.

Leve-as ao frigorífico durante, pelo menos, uma hora antes de as servir.