Caldo verde com couve-flor e feijão manteiga

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Numa assadeira, coloque a couve-flor em raminhos. Tempere com os cominhos, a paprica ou pimentão-doce, um pouco de sal, pimenta e azeite, envolvendo bem.

Leve a assar por cerca de 30 minutos. Retire e reserve a couve-flor.

Refogue a cebola em azeite até que esta fique dourada e translúcida. Adicione os dentes de alho picados e refogue mais um pouco. Adicione a couve-flor e o caldo e deixe que ferva e reduza um pouco. Junte metade da lata do feijão e, assim que ferver de novo, retire e reduza tudo a puré.

Leve a sopa de novo ao lume e junte a couve para que esta coza e fique macia assim como os restantes feijões da lata. Retifique os temperos.

Enquanto isso, numa frigideira, frite rodelas de chouriço até que fiquem douradas e estaladiças.

Retire a sopa do lume e sirva juntamente com as rodelas de chouriço e mais um fio de azeite.