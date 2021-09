Caçarola asiática de castanhas e vegetais

Preparação

Numa caçarola ou frigideira grande com tampa, aqueça o azeite e adicione todos os vegetais preparados, cortados em tiras. Tape e deixe fritar ligeiramente, até os vegetais ficarem tenros.

Adicione o gengibre, folhas de louro, noz-moscada, a farinha e mexa bem. Gradualmente, junte o caldo e o vinho, misturando bem. Deixe levantar fervura, mexendo sempre.

Adicione as castanhas previamente cozidas e descascadas e o sal e pimenta. Tape e ferva em lume brando durante cerca de 20 minutos ou até as castanhas ficarem moles. Junte o açúcar e o molho de soja ou tamari. Retifique os temperos e guarneça com salsa antes de servir.

Pode acompanhar com arroz ou noodles de arroz.