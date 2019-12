Bruscheta de abacate, frutos do bosque e sementes

Preparação

Coloque sobre a fatia de pão tostado o preparado de abacate e de seguida as framboesas amassadas e as sementes de abóbora. Antes de servir passe com o moinho do sal.

Gosto especialmente de servir as bruschettas em fatias de pão formato XL, mas também ficam excelentes se servidas em miniaturas. No meu caso opto por fatias de pão sem glúten.