Bolo vegano de sésamo regado com limão

Preparação

Pré-aqueça o forno a 175 °C. Unte e forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo amovível de 20 cm com papel vegetal.

Peneire a farinha, a farinha de sésamo e o fermento em pó para uma tigela, juntando os grãos que ficarem no passador. Misture o sal e 150 g do açúcar.

Misture a raspa de limão, uma colher de sopa de sumo de limão, o azeite e o leite. Junte aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa macia. Evite mexer demasiado.

Deite na forma e polvilhe com as sementes de sésamo.

Leve ao forno durante 30 minutos, até parecer firme ao toque e um espeto introduzido no centro sair limpo. Desenforme para uma grelha para arrefecer.

Com o bolo ainda morno, polvilhe com o restante açúcar e regue com o resto do sumo de limão. Deixe arrefecer.