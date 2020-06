Bolo vegan de chocolate e coco

Bolo

Comece por pré-aquecer o forno a 170 ºC, na potência ventoinha.

Coloque no robô de cozinha ou num liquidificador a bebida vegetal de aveia.

Junte os ovos de linhaça, o óleo de coco e a essência de baunilha e bata bem.

Acrescente o vinagre de sidra e mexa suavemente.

Adicione o açúcar mascavado e bata.

Peneire a farinha e trigo sarraceno, o amido de milho e o cacau cru em pó.

Bata, mas sem exagerar.

Incorpore o coco ralado.

Numa forma previamente untada, verta a massa do bolo e leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. Faça o teste do palito, espetando-o no bolo. Se o palito sair seco, o bolo está no ponto.

Retire do forno e deixe arrefecer.